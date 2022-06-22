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ANKARA

Bakan Koca'dan Muğla'daki yangın hakkında açıklama: Hepimiz yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz

Bakan Koca: Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, bir Motorize Ambulans ve bir Mobil Komuta Aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca: Hepimiz yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, bir Motorize Ambulans ve bir Mobil Komuta Aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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