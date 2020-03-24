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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Japon Büyükelçi - Bakan Koca
Japon Büyükelçi - Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

"Koronavirüse karşı birliktelik içerisinde olacağız"

  • Bakan Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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