Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yabancı uyruklu iki kişinin, Maymun Çiçeği virüsüne yakalandığı ve karantinaya alındığı öne sürülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle gözlem altına alınan dört kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2022

"YA ÖYLEYSE DÜŞÜNCELERİ KAYGIYA YOL AÇMAMALI"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır."

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