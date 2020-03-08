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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin koronavirüs çemberine alındığı haritayı paylaştı: Komşularımız ve Avrupa yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Twitter hesabından haritalı paylaşım yaptı. Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosuna Türkiye'nin girmediğini vurgulayan Koca, hemen hemen tüm komşu ülkelerdeki göründüğüne işaret ederek "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

"Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı"

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu.

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