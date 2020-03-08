Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin koronavirüs çemberine alındığı haritayı paylaştı: Komşularımız ve Avrupa yavaş kaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Twitter hesabından haritalı paylaşım yaptı. Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosuna Türkiye'nin girmediğini vurgulayan Koca, hemen hemen tüm komşu ülkelerdeki göründüğüne işaret ederek "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

Haber Merkezi 08 Mart 2020, 22:10 Son Güncelleme: 08 Mart 2020, 23:29 AA