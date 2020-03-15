Gündem Sağlık Bakanı Koca Umreden dönen bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı

Türkiye'de altıncı koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Yeni vakalardan endişeli olduklarını kaydeden Bakan Koca, "Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı koronavirüs manzaraları
FOTOĞRAF 32
Title
Title
Fotoğraf: Reuters
Title
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Title
Fotoğraf: Reuters
Title
Fotoğraf: Reuters
Title
Fotoğraf: AP
Title
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Title
Fotoğraf: Reuters
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Fotoğraf: AFP
Title
Title
Fotoğraf: AP
Title
Fotoğraf: Reuters
Title
Title
Dünyanın dört bir yanından sıra dışı koronavirüs manzaraları
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Virüsün ilacı hala bulunabilmiş değil. Sokağa çıkan insanlar ise aldıkları tedbirlerle ilginç görüntülere sahne oluyor. İşte dünyanın farklı köşelerinden tuhaf koronavirüs kareleri...


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
GÜNDEM
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı

Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Filistinli: Uyarıları dikkate alın, Allah'a tevekkül edin
DÜNYA
Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Filistinli: Uyarıları dikkate alın, Allah'a tevekkül edin
Bir vaka daha

Bir vaka daha

Umreden dönen bir vatandaşın testi pozitif çıktı.
Tuhaf kareler

Tuhaf kareler

​Koronavirüse karşı alınan önlemler şaşırttı.
​Virüs cehalet kadar tehlikeli değil

​Virüs cehalet kadar tehlikeli değil

​Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Filistinli uyardı.
Mücadeleye devam

Mücadeleye devam

​Türkiye'de koronavirüsün son 24 saati...
Sakın içeri almayın

Sakın içeri almayın

​SABİM-184'ten size telefon gelmemişse...
Top çizgiyi geçti mi?

Top çizgiyi geçti mi?

​Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon.
Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor

Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor

9 kişi kalan rakibinden puan alamadı.
Önü alınamıyor

Önü alınamıyor

​İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1441'e çıktı.
Test oldum,<br>sonucu bekliyoruz

Test oldum,
sonucu bekliyoruz

Trump, 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sosyal<br>devlet Türkiye

Sosyal
devlet Türkiye

İş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
24 saatte<br>ikiye katlandı

24 saatte
ikiye katlandı

İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Virüse karşı<br>ortak adım

Virüse karşı
ortak adım

​Kargo hariç tüm ulaşım ikinci bir emre kadar durdu.
Tüm ülkeyi karantinaya alıyorlar

Tüm ülkeyi karantinaya alıyorlar

​Avrupa'yı saran koronavirüse karşı radikal karar.
ALO korona hattı faaliyette<br>

ALO korona hattı faaliyette

Uzman hekimler telefonunuzun ucunda.
Gurbetçi hemşire uyardı

Gurbetçi hemşire uyardı

​Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Yağmur kapıda, ​sıcaklık 10 derece düşecek.
150 bine yaklaştı

150 bine yaklaştı

Bir türlü durdurulamayan salgında 5 binden fazla kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.