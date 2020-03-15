Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

FOTOĞRAF 32 Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: AFP Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: AP Fotoğraf: AFP Fotoğraf: AFP Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: AFP Fotoğraf: AFP Fotoğraf: AFP Fotoğraf: AP Fotoğraf: Reuters Dünyanın dört bir yanından sıra dışı koronavirüs manzaraları Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Virüsün ilacı hala bulunabilmiş değil. Sokağa çıkan insanlar ise aldıkları tedbirlerle ilginç görüntülere sahne oluyor. İşte dünyanın farklı köşelerinden tuhaf koronavirüs kareleri... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





GÜNDEM Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı