Bakan Koca: 40 bin kadro ihdası yapıldı

TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası terörizmin kurucusu ve destekçisi Batı'dır

TBMM Başkanı Şentop, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolasıyla Meclis'te gerçekleştirilen 'Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler' başlıklı panelin açılışında konuştu.



Uluslararası terörizmin kurucusunun ve destekçisinin Batılı ülkeler olduğunu belirten Şentop, 'Adamın biri geliyor Asya'nın bilmem neresinden, Avrupa'ya geçiyor, Amerika'ya gidiyor, Suriye-Irak'a geliyor. Sıradan bir vatandaşın ve çok sayıda insanın bu kadar kolay dolaşımının olabilmesi mümkün değil. Bu bir müsamaha ister. Bedava değil bu işler, parayla oluyor. Paranın sirkülasyonu var, silah var. Dolayısıyla böyle bir uluslararası terör örgütünün var olabilmesi, yürüyebilmesi, faaliyet gösterebilmesi için uluslararası müsamaha olması lazım, göz yumma olması lazım. Bunu da yapabilecek olan Batılı ülkelerin istihbarat örgütleridir.' dedi.