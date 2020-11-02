Sağlık Bakanı Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı Sağlık Bakanı Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 09:42 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 09:47 DHA