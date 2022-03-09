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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personelinin özlük hakları konusunda açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan sağlık personelinin özlük hakları konusunda açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." diye konuştu.

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