Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne?