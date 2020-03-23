Sağlık Bakanlığına satmadıkları maskelere yurt dışında müşteri arıyorlardı: Depolar tek tek basıldı, 20 firma anlaşma imzaladı
Koronavirüsle mücadele bütün boyutlarıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stokçuluk yapan maske üreticilerine karşı yeni adımların devreye gireceğini söyledi. Sağlık Bakanlığına satış yapmayıp, yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığı tespit edilen üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldığı bilgisini paylaşan Koca, bu firmalardan 20'si ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Anlaşma yapmayan, farklı yapmak isteyenlere de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum" dedi.
Çin'de ortaya çıkan virüs Türkiye pazarındaki bazı ürünlere olan talebi arttırınca simsarlara da gün doğdu. Ellerinde stoklu ürünler üzerinden sürekli fiyat arttıran kimi tedarikçiler maske fiyatlarını da sürekli artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stokçuluk yapan maske üreticilerine karşı yeni adımların devreye gireceğini söyledi. Şu ana kadar 20 tane firma ile anlaşma yapıldığını söyleyen Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize, bütün malzemeler sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Konu açılmışken özenle belirtmek istiyorum. Yoğun talebi, küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam edecektir. İhracatları, bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu bir dönemde özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Bu çerçevede hem MASAK hem de İçişleri Bakanlığımız, KOM, devrede. Önceki gün bu anlamada üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu baskınlar sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük.
Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 tane firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayan, farklı yapmak isteyenlere de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımıza da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum.