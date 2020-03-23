Gündem Sağlık Bakanlığına satmadıkları maskelere yurt dışında müşteri arıyorlardı Depolar tek tek basıldı, 20 firma anlaşma imzaladı
ANKARA

Sağlık Bakanlığına satmadıkları maskelere yurt dışında müşteri arıyorlardı: Depolar tek tek basıldı, 20 firma anlaşma imzaladı

Koronavirüsle mücadele bütün boyutlarıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stokçuluk yapan maske üreticilerine karşı yeni adımların devreye gireceğini söyledi. Sağlık Bakanlığına satış yapmayıp, yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığı tespit edilen üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldığı bilgisini paylaşan Koca, bu firmalardan 20'si ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Anlaşma yapmayan, farklı yapmak isteyenlere de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çin'de ortaya çıkan virüs Türkiye pazarındaki bazı ürünlere olan talebi arttırınca simsarlara da gün doğdu. Ellerinde stoklu ürünler üzerinden sürekli fiyat arttıran kimi tedarikçiler maske fiyatlarını da sürekli artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stokçuluk yapan maske üreticilerine karşı yeni adımların devreye gireceğini söyledi. Şu ana kadar 20 tane firma ile anlaşma yapıldığını söyleyen Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEM
Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?


Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize, bütün malzemeler sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Konu açılmışken özenle belirtmek istiyorum. Yoğun talebi, küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam edecektir. İhracatları, bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu bir dönemde özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Bu çerçevede hem MASAK hem de İçişleri Bakanlığımız, KOM, devrede. Önceki gün bu anlamada üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu baskınlar sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük.

Koronavirüs kiti geliştirdi: 10 ülkeye ihraç ediyor
FOTOĞRAF 12
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi.
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Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
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Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdi.
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Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100’den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretiliyordu, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandılar.
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Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Title
Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor
Koronavirüs kiti geliştirdi: 10 ülkeye ihraç ediyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.


Gerekirse el konulacak

Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 tane firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayan, farklı yapmak isteyenlere de el koyma dahil birtakım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımıza da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bakan Koca kit paralarını Atatürk ödedi iddialarını yanıtladı: Öyle bir durum yok!
OYNAT 00:25
Bakan Koca kit paralarını Atatürk ödedi iddialarını yanıtladı: Öyle bir durum yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den satın alınan kitlerin paralarının Atatürk tarafından ödendiğine dair iddiaları yalanladı. Bakan Koca, 'Öyle bir durum yok! Biz gelen kitlerimize, aldığımız kitlere kendimiz paramızı vererek alıyoruz. İlaç dahil olmak üzere kendimiz parasını veriyoruz' şeklinde konuştu.


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