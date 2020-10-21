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ANKARA

Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi. Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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Reçeteyi aile hekimleri yazacak

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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