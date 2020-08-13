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RİZE

Sağlık çalışanı Uğur Hacıahmetoğlu evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı

Evde karantinaya alınacak yaşlı kadından yakınları çekinince sağlık çalışanı kucağında taşıdı

Rize'de koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak ambulansla evinin önüne getirilen ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına yakınları yardım etmekten çekinince sağlık çalışanı Uğur Hacıahmetoğlu kadını kucağında taşıyarak karantina altında tutulacağı evine taşıdı. Sağlık çalışanının bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi DHA
Sağlık çalışanı Uğur Hacıahmetoğlu evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı.
Sağlık çalışanı Uğur Hacıahmetoğlu evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı.

Rize Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde Kovid-19 tedavileri tamamlanan anne ve oğlu taburcu edildi.

Ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki karantinada tutulacağı evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına, yakınları ve çevredekiler yardım etmeye çekindi.

Yaşanan çekince ve tereddüt üzerine Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, yaşlı kadını kucağında taşıyarak evine ulaştırdı.

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SAĞLIK PERSONELİNE SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından, Hacıahmetoğlu'nun kucağında yaşlı kadını taşırken çekilen fotoğrafı paylaştı.

"Sağlık çalışanlarımız Kovid-19 vakalarıyla her türlü fedakârlığı göstererek ilgileniyor. Kimi zaman yaklaşılmaya tereddüt edilen vakaları, ATT Uğur Hacıahmetoğlu’nun bugün yaptığı gibi kucağında taşıyor. Sizden tek istekleri var salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun" notuyla yapılan paylaşım, takipçilerin övgüsünü topladı.

VALİ'DEN ÖVGÜLÜ PAYLAŞIM

Rize Valisi Kemal Çeber de konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık çalışanlarımızın sizden tek istekleri var. Salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun. Allah, Uğur gibi her kurumda fedakarca çalışan tüm kardeşlerimden razı olsun" paylaşımında bulundu.

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