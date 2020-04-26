Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap Bedavadan biniyorsunuz konuşmayın
İSTANBUL

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: Bedavadan biniyorsunuz konuşmayın

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: Bedavadan biniyorsunuz konuşmayın

Koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını anlatırken bindikleri araçlarda da kurallara uyulmamasına tepki gösterdi. Bir otobüs şoförüyle yaşadığı tartışmayı anlatan sağlık personeli Suna Işık, "Şoför bey siz neden maskesiz alıyorsunuz dedim, ‘E ne yapayım almayayım mı, siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz konuşmayın biz aç kaldık, siz mi bizim paramızı veriyorsunuz" dediğini anlattı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık çalışanları ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.
Sağlık çalışanları ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.

Çin’in Vuhan kentinde görülen ilk vakanın ardından dünya ülkelerine yayılan koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık görevlileri, bu nedenle sevdiklerinden de uzak kalıyor. Birçok sağlık çalışanı otel ve yurtlarda kalıyor.

Bugünlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının seferleri de azaltılınca sağlık çalışanları, çalıştıkları hastane ve kaldıkları yurtlar arasında geliş gidişlerde zorluk çekmeye başladı. Birçok sağlık çalışanı otobüs ve metrobüs seferlerinin yetersizliğinden şikayet ederken araçların kalabalık olması ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasına da tepki gösterdi.

  • Bir otobüs şoförüyle arasında geçen tartışmayı anlatan sağlık personellerinden Suna Işık, kurallara uymadığı için tepki gösterdiği otobüs şoförünün kendisine bedava bindiği için konuşmaması gerektiğini söylediğini ifade etti. Işık, duruma tepki gösterirken araçlarda kurallara uyulmasını istedi.

Kadıköy'de durakta otobüs beklediler: Yasaktan muaf vatandaşlar yine yolda kaldı
GÜNDEM
Kadıköy'de durakta otobüs beklediler: Yasaktan muaf vatandaşlar yine yolda kaldı

“Siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın”

Yaşadığı zorluğu anlatan yardımcı sağlık personellerinden Suna Işık, “Seferler kesinlikle yeterli değil, çalışanlar biniyorlar ayakta durmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çok geç aralıklarla geliyor. Yarım saat beklesek her metrobüsü nöbetimize geç kalacağız. Otobüsler gene öyle, biz sağlık personelleri için metrobüs yetersiz. Biz tıklım tıklım biniyoruz çünkü nöbete yetişmek zorundayız. Ben uyarmaktan yoruldum, şikayette bulunuyorum. 153’ü arıyorum, otobüs şoförüyle tartışıyorum.

  • Adam geldi benim yanıma oturdu. Beyefendi neden maskeniz yok dedim, ses çıkarmadı. Şoför bey siz neden maskesiz alıyorsunuz dedim, ‘E ne yapayım almayayım mı’ diyor. Bizler eğer ki bu kurala uyuyorsak siz neden uymuyorsunuz dedim. ’Siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz konuşmayın biz aç kaldık, siz mi bizim paramızı veriyorsunuz ben almak zorundayım’ dedi. Aldı ve indirmedi, en son çok tartışınca indirdi” şeklinde konuştu.

“Metrobüs tıklım tıklım oluyor”

Ulaşım sıkıntısı çektiğini ifade eden sağlık personellerinden Melike Bahçeci de, “Çok zor şartlar altındayız. Göründüğünden daha beter durumdayız. Özellikle ulaşım imkanı gerçekten çok kötü, kendi şartlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Otobüsler belli saatlerde gelmiyor. Yarım saatte bir deniliyor ama yarım saatte de denk gelmedim. Sabah saatlerinde metrobüs tıklım tıklım oluyor” dedi.

“Çok kalabalık oluyor”

Araçlarda kurallara uyulmadığını belirten sağlık personellerinden Hamdi Güvenbaba ise, “Ek seferlere ihtiyaç duyuyoruz. Sosyal mesafeye uyulduğunu düşünmüyorum. Çok kalabalık oluyor” diye konuştu.

İBB'nin barınma evinde herkes dip dibe yatıyor: Burası daha iyi
KORONAVİRÜS
İBB'nin barınma evinde herkes dip dibe yatıyor: Burası daha iyi
Abone Ol Google News
Bedavadan biniyorsunuz

Bedavadan biniyorsunuz

Otobüs şoföründen sağlık personeline çirkin cevap.
Acımıyorsan insan değilsin

Acımıyorsan
insan değilsin

Celal amca: Onlara bakmam için Allah bana sağlık veriyor.
Tek bir devlet yapabilirdi,o da Türkiye

Tek bir devlet yapabilirdi,
o da Türkiye

​İsveç'te tedavi edilmeyen Türk hastanın kızı açıklama yaptı.
'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

​Leyla ve Samira'dan teşekkür mesajları...
'Sevgili Leyla geliyoruz'

'Sevgili Leyla geliyoruz'

Devlet, İsveç'te ortada bırakılan aileye kucak açtı.
Bu bir Amerikan projesidir

Bu bir Amerikan projesidir

Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki.
Doğru değil <br>yalan, iftira!

Doğru değil
yalan, iftira!

CHP, Sözcü ve T24'ün yalanına isyan etti.
Ülkemle gurur duyuyorum

Ülkemle gurur duyuyorum

Bakanı Koca dört binanın fotoğrafını paylaştı.
Lig 7 haftada<br>bitirilecek

Lig 7 haftada
bitirilecek

Dilmen, TFF'nin düşündüğü senaryoyu açıkladı
Baba vahşeti

Baba vahşeti

Çekiçle öldürdüğü oğlunu yakmaya çalışırken yakalandı.
Maaşlar ertelendi

Maaşlar ertelendi

Premier Lig ekibinden 'maaş' düzenlemesi.
Beş kuruşluk yalan

Beş kuruşluk yalan

​Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı.
İsrail ayakta!

İsrail ayakta!

Natanyahu'ya karşıtı sokaklara indiler.
Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

​Karantina sürecinde evde geçen 35.gün geride kaldı.
Çin bilinçli mi yaydı?

Çin bilinçli mi yaydı?

​Hacklenen e-postalarda şüpheli görüntüler.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Ciddi düşüş<br>mayıs sonunda

Ciddi düşüş
mayıs sonunda

​Veriler yüz güldürüyor önlemlere devam edelim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.