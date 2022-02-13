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ANKARA

Sağlıkta şiddete karşı yeni adımlar: Çalışmalar başladı

Sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin önlenmesi için Sağlık ve Adalet bakanlarının toplantısından sonra çalışmalar hızla başladı. Cezaların artırılıp paraya çevrilememesi ile doktorlara hakim teminatı getirilmesi üzerinde duruluyor.

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Sağlıkta şiddete karşı yeni adımlar: Çalışmalar başladı
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Sağlık çalışanlarına yönelik suçlar için çıkartılan yasa ile cezalar bir buçuk kat arttırıldı. Ancak bu düzenleme beklenen sonuçları vermedi. Olayların önüne geçilemeyince yeni bir takım önlemlerin alınması zorunlu hale geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu alanda neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının beklentileri ve çözüm önerileri üzerinden de geçildi. Önümüzdeki haftalarda gündeme gelmek üzere yeni bir çalışma yapılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulacak çalışma kapsamında yapılması planlanan değişikler şöyle:

CEZALAR ARTTIRILACAK, PARAYA ÇEVRİLEMEYECEK

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının caydırıcı olacak şekilde arttırılması planlanıyor. Bir yıl kadar önce çıkan yasa ile kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilmesi mümkün oldu. Ancak takdir yetkisi, iyi hal gibi indirimler, ceza infaz sistemi devreye girince bu 6 aya kadar inip paraya çevrilebiliyor.

Bu nedenle öncelikli olarak cezaların caydırıcı olacak düzeyde arttırılıp para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu durumda doktora saldıran bir kişi para ödeyip kurtulamayacak. Cezaevine girip bir süre kalacak.

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HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Yapılan çalışma kapsamında üzerinde durulan bir başka konuda hükmün açıklanmasının ertelenmesi. Sağlık çalışanlarına yönelik suçların kapsam dışı bırakılması üzerinde duruluyor.

HAKİM TEMİNATI

Doktorlara hakim ve savcılara benzer güvence getirilmesi modeli üzerinde duruluyor. Bu kapsamda doktorlar uyguladıkları tedavilere karşı tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Bir dava açılacaksa bu doktorun kendisine değil devlete karşı açılmış olacak. Tazminat ödenecekse bu devlet tarafından karşılanacak.

CERRAH BULUNAMIYOR

Artan tazminat davaları nedeniyle cerrahi başta olmak üzere riskli alanları kimsenin tercih etmediği, önümüzdeki dönem bu alanlarda büyük sıkıntı yaşanması bekleniyor.

Bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin hatalı tedavilerde davaların devlete açılması olacağı belirtiliyor. Bunun dışında hatalı tedaviler konusunda sigorta gibi başka seçenekler üzerinde de duruluyor.

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