Sahil Güvenlik Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmeni yakaladı

17/10/2025, Cuma
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Boncuklu Koyu'nda 29'u çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından koyda 29'u çocuk 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


