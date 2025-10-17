Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

11:2617/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, kiralayıp yedek anahtarını çıkardıkları araçları teslim ettikten sonra gizlice alarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları, taşıtı olaydan sonra yerine koydukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan elde edilen mal değerleri varlığını aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin prosedürlere uygun olarak kiraladıkları araçların yedek anahtarını çıkardıklarını belirledi.

Çalışmalarda şüphelilerini kiraladıkları yere teslim ettikleri ve park haline geçen araçları gizlice alarak göçmen kaçakçılığı yaptıktan sonra taşıtı yerine koydukları tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 5 daire ile şahıs ve şirket banka hesaplarına da el konuldu.




#Göçmen Kaçakçılığı
#İstanbul
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşrak Ne Demek, İşrak Vakti Ne Zamandır? İşrak Namazı Nasıl Kılınır, İşrak Vakti Başlangıç ve Bitiş Süresi