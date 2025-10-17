Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı

09:5517/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi.
Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi.

Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Aydın’ın Söke ilçesindeki bir arazide yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söke İlçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen arazi içerisinde yakalandı.


Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi.


Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.



#Aydın
#Söke
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Duyurular: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Açıklandı Mı?