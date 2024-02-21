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Şahinler suç örgütü yöneticisi yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Şahinler suç örgütüne bir darbe daha. Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı ‘Şahinler' organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda örgüt yöneticisi konumundaki Hasan Akdeniz, Üsküdar'da evinin yatak odasındaki gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

14:54 - 21/02/2024 Çarşamba
DHA
Şahinler suç örgütü yöneticisi yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Şahinler suç örgütü yöneticisi yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı ‘Şahinler' organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda örgüt yöneticisi konumundaki Hasan Akdeniz, Üsküdar'da evinin yatak odasındaki gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.


Kamuoyunda ‘Şahinler' olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı suç örgütüne yönelik Eylül 2023 tarihinde operasyon yapılmıştı. Operasyonda “Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, silahlı tehdit" suçları gibi 18 eylemi gerçekleştirdiği belirlenen aralarında Mehmet Şahin'in de bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin

Polis ekipleri çalışmaların devamında 18 farklı eylemden sorumlu olan Şahinler organize suç örgütü yöneticilerinden Hasan Akdeniz'in Üsküdar'da olduğunu tespit etti. Ekipler sabah saatlerinde Akdeniz'in bulunduğu eve operasyon yaptı. Evde yapılan incelemeler de yatak odasında gizli bir bölme olduğunu fark etti. Gizli bölmede saklanan Hasan Akdeniz'in polis ekipleri gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.




#İstanbul
#suç örgütü
#Şahinler
39 dakika önce
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