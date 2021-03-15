Sahte altın uyarısı: Kuyumcular bile ayırt edemiyor

Avcılar'da düzenlenen operasyonda sahte altın ve dolarları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde Suriyeli 4 şüphelinin piyasaya sahte ABD doları ve altın sürmeye çalıştıklarına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piyasaya sahte dolar ve altın sürmek isteyen şüpheliler, polisi fark edince kaçmak istedi. Şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SAHTE ALTINA DİKKAT

Özellikle son dönemde Suriyelilerin işlettiği merdiven altı olarak nitelendirilen atölyelerde imal edildiği için 'Suriye altını' olarak nitelendirilen sahte altın vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Düşük ayarlı olarak bastırılan çeyrek altın, cumhuriyet altını ya da yarım altın gibi altınlar bastırılan taklit altınların renginden bozukluk sayesinde fark edilebildiği ifade edildi.

REKLAM

UZMANI OLMAYAN AYIRT EDEMİYOR

Avcılar'da kuyumcu Fatih Karakelle, gerçek ve sahte altını bu işin uzmanı olmayanların ayırt etmesinin çok zor olduğunu belirtirken, "14 ayar altında 585, 8 ayarda 333, 22 ayarda 916 yazar. Bunlara bakarak büyük ölçüde ayırt edebilirsiniz. Biz elimizdeki mihenk taşları, ayar suyu ile test ediyoruz. Altın alanların güvendiği yerlerden alı veriş yapması çok önemli" dedi