Gündem Sahte araç kiralama siteleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar 24 şüpheliye gözaltı kararı
İZMİR

Sahte araç kiralama siteleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 24 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir merkezli 12 ilde sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 24 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin ülke genelinde 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
Sahte araç kiralama siteleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 24 şüpheliye gözaltı kararı
Foto/arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer sahte araç kiralama siteleri hazırlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'daki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında dolandırıcılık olayına karışan 31 şüpheliden, başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan 5'inin SEGBİS aracılığıyla, 2'sinin mevcut delil durumuna göre savunmalarının alınacağı, diğer 24 kişi için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Araç kiralamak isteyen vatandaşların, sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile şüphelilerle irtibata geçtikleri, kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ücretlerini göndermelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği belirtildi.

Şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 müştekiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cebir yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
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Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için 250 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Kaza yapıp alkolmetreyi üflemeyi reddedince iki yıl ehliyetine el konuldu
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Kaza saat 21.30 sıralarında Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi.
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S.E., 41 KA 671 plakalı otomobiliyle, altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi. İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü.
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Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti.
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Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.’nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi.
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S.E.’ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha tekrar ehliyetine el konuldu. Çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
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Kaza yapıp alkolmetreyi üflemeyi reddedince iki yıl ehliyetine el konuldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, S.E.'nin kullandığı otomobil, çukura düştü. Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan S.E., bu kez polislerin uzattığı alkometreye üflemeyi reddedince alkol testini reddetmekten 5 bin 96 lira kesilip, 2 yıl süreyle de ehliyetine tekrar konuldu.

İstanbul’da sis esareti: Seferler iptal edildi araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
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Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
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Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
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İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.
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Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.
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İstanbul Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.
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İstanbul’da sis esareti: Seferler iptal edildi araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, çok sayıda vapur seferinin de yapılamadığı belirtildi.


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