Sahte araç kiralama siteleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 24 şüpheliye gözaltı kararı

Devlet Bahçeli: İnsanlık huzura susamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşma dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur'' dedi.