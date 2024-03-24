Sahte doktordan sonra şimdi de sahte avukat vakası: Sosyal medyadan izi sürüldü!

Ankara'da güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan bir şirket yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi yaklaşık 100 milyon dolar dolandırdı. Evlerini ve arabalarını satarak bu şirkete yatırım yapan mağdurlar bir an önce paraları alıp kayıplara karışan şirket sahibi karı kocanın yakalanmasını istiyor.