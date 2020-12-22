Gündem Sahte içkiden zehirlenen vatandaşın ölüm anları şoke etti Zehir tacirini telefonuna Etilci diye kaydetmiş
BURSA

Sahte içkiden zehirlenen vatandaşın ölüm anları şoke etti: Zehir tacirini telefonuna 'Etilci' diye kaydetmiş

Bursa'da sahte içkiden yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan 62 yaşındaki Mehmet Süpürgeci'nin, zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği ve hastaneye kaldırıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Süpürgeci'nin sahte içki satın aldığı Uğur Kökkoparan'ı, cep telefonunun rehberine 'Etilci' diye kaydettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Sahte içkiden ölen kişinin zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği anlar kameralara yansıdı.
Sahte içkiden ölen kişinin zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği anlar kameralara yansıdı.

Kentte son 5 günde, sahte içkiden zehirlenen 16 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi
GÜNDEM
Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Yakalanmadan önce 1 ton sahte alkol sipariş etmiş

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan‘ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan’ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu.

Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Tutuklu sayısı beşe yükseldi

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan’ın ifadelerinden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler'i de gözaltına aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever, Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de ‘birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü
GÜNDEM
Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü

Satıcıyı 'Etilci' diye kaydetmiş

Ölenlerden Mehmet Süpürgeci'nin sahte alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı. Kökkoparan'ın Mehmet Süpürgeci'ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, "Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini" mesajını yolladığı belirlendi.
Siparişleri kurye ile dağıttığı saptanan Kökkoparan'ı, Süpügeci'nin telefon rehberine 'Etilci' diye kaydettiği görüldü.

  • Öte yandan Mehmet Süpürgeci'nin zehirlenmesinin ardından, evinden sokağa çıktığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, içkinin etkisiyle bilincini kaybeden Mehmet Süpürgeci, evinin karşısındaki iş yerinin sahibinden yardım istiyor. Gelen sağlık ekiplerinin Mehmet Süpürgeci'ye ilk müdahalesini yapıp, ambulansa alındığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'Gözlerinin görmediğini söyledi'

Mehmet Süpürgeci'ye yardımcı olup sağlık ekibine haber verdiğini belirten esnaf Ercan Erdal, "Mehmet Ağabey gece saat 4 sıralarında kapıya geldi. Sahte içki almış. Sahte içki aldığı için, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kapıyı çaldığında iş yerindeydim. Geldiğinde sarhoştu. Gözlerinin görmediğini söyledi. Hemen 112 ekiplerini aradım. 112 ekipleri geldi ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maalesef sahte alkol insanları bu şekilde öldürüyor" dedi.

Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
FOTOĞRAF 10
Title
Bursa Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine iki günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Title
Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Title
Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi.
Title
E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
Title
Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
Title
Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.
Title
20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
Title
Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
Title
Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Title
Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.


Abone Ol Google News
Türkülere bile konu oldu

Türkülere bile konu oldu

​Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım başladı.
Tüm borçları silindi

Tüm borçları silindi

​Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarına tam destek.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahinden kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

Fahiş fiyata<br>geçit yok

Fahiş fiyata
geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'tedbirler işe yarıyor' mesajı.

​Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.