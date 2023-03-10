Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele eden Yeliz Güzel, 2 çocuğuyla Ankara'ya geldi. Güzel, internette gördüğü kiralık ev ilanındaki numarayı arayıp, kapora, depozito ve kira bedeli olarak toplam 30 bin lira ödedi.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Baba ve oğullarının, internette sahte kiralık ev ilanı ile kanser hastası Yeliz Güzel'in dışında bir depremzede aileyi daha dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 'dolandırıcılık' suçu ile birlikte çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu da tespit edildi. Depremzedeler dışında başka aileleri de mağdur ettiği saptanan şüphelilerin, şu ana kadar 4 dosyada 55 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.