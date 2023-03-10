Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandıran şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele eden Yeliz Güzel, 2 çocuğuyla Ankara'ya geldi. Güzel, internette gördüğü kiralık ev ilanındaki numarayı arayıp, kapora, depozito ve kira bedeli olarak toplam 30 bin lira ödedi.
Daha sonra telefonda görüştüğü kişiye ulaşamayan Güzel, dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Etimesgut ilçesinde emlakçılık yapan Ali İhsan K. ile oğulları Koray K. ve Berk K. şüpheli olarak tespit edildi. 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Başka bir aileyi daha dolandırmışlar
Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Baba ve oğullarının, internette sahte kiralık ev ilanı ile kanser hastası Yeliz Güzel'in dışında bir depremzede aileyi daha dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 'dolandırıcılık' suçu ile birlikte çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu da tespit edildi. Depremzedeler dışında başka aileleri de mağdur ettiği saptanan şüphelilerin, şu ana kadar 4 dosyada 55 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren, Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgularının ardından Koray K. tutuklanırken, şüpheliler Berk K. ve Ali İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.