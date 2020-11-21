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İSTANBUL

Sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan PKK'lı kadın havalimanında enselendi

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan kadının yakalandığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan PKK'lı kadın havalimanında yakalandı.
Sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan PKK'lı kadın havalimanında yakalandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi. Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi.

Bilgileri eşleşmedi

Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi.

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Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün havayoluyla Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kontrol noktasında polise Melike Y. adına düzenlenmiş sahte pasaport veren kadın şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına alındı. Pasaportu dikkatli şekilde inceleyen pasaport polisi, sahte olabileceğini değerlendirerek yolcuya parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan parmak izi kontrolünde çıkan bilgilerle pasaporttaki bilgi uyuşmayınca zanlı gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda, Brezilya'ya gitmek üzere havalimanına gelen ve sahte pasaport ibraz eden kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmada “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan hapis cezası bulunan 27 yaşındaki bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Helin D. olduğu ortaya çıktı.


Brezilya'dan Avrupa'ya geçecekti

Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

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  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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