Sahte ses operasyonunun detayları ortaya çıktı: 37 kişiden 4,5 milyon lira toplamışlar

Sahte ses operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul merkez olmak üzere Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de çok sayıda adreste toplam 74 şüpheliye yönelik 'Sahte Ses' operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Yeni detaylar ortaya çıktı
Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre suç örgütü üyelerinin sahte ilanlar vererek kendilerini banka veya kredi kurumlarında çalışan olarak gösterdikleri, daha sonra insanları arayarak düşük faizli kredi vaadinde bulundukları belirlendi. Görüştükleri kişilere aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini temin eden şüphelilerin, bu kişilere ait banka hesaplarını ele geçirdikleri ve hesaplardaki paraları örgüt üyelerine gönderdikleri saptandı. Şüphelilerin aynı yöntemle 37 kişiden toplam 4 milyon 500 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Şikayetçilerin artmasıyla bu rakamların artabileceği öğrenildi.