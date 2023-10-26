Sahte ses operasyonunun detayları ortaya çıktı: 37 kişiden 4,5 milyon lira toplamışlar

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen 'Sahte ses' operasyonu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 62 şüpheli yakalandı, 42'si tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir. di.

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre suç örgütü üyelerinin sahte ilanlar vererek kendilerini banka veya kredi kurumlarında çalışan olarak gösterdikleri, daha sonra insanları arayarak düşük faizli kredi vaadinde bulundukları belirlendi. Görüştükleri kişilere aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini temin eden şüphelilerin, bu kişilere ait banka hesaplarını ele geçirdikleri ve hesaplardaki paraları örgüt üyelerine gönderdikleri saptandı. Şüphelilerin aynı yöntemle 37 kişiden toplam 4 milyon 500 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Şikayetçilerin artmasıyla bu rakamların artabileceği öğrenildi.