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Sahte ses operasyonunun detayları ortaya çıktı: 37 kişiden 4,5 milyon lira toplamışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından açıkladığı 'Sahte Ses' operasyonunun detayları ortaya çıktı.  Gözaltına alınan şüphelilerin 37 kişiden toplam 4 milyon 500 bin lira para topladıkları öğrenildi.

14:29 - 26/10/2023 Perşembe
DHA
Sahte ses operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Sahte ses operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul merkez olmak üzere Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de çok sayıda adreste toplam 74 şüpheliye yönelik  'Sahte Ses' operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü ifadelerinin ardından serbest kalırken adliyeye sevk edilen 54 kişiden 42'si tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre suç örgütü üyelerinin sahte ilanlar vererek kendilerini banka veya kredi kurumlarında çalışan olarak gösterdikleri, daha sonra insanları arayarak düşük faizli kredi vaadinde bulundukları belirlendi. Görüştükleri kişilere aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini temin eden şüphelilerin, bu kişilere ait banka hesaplarını ele geçirdikleri ve hesaplardaki paraları örgüt üyelerine gönderdikleri saptandı. Şüphelilerin aynı yöntemle 37 kişiden toplam 4 milyon 500 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Şikayetçilerin artmasıyla bu rakamların artabileceği öğrenildi.

#Ali Yerlikaya
#Sahte Ses operasyonu
#İstanbul
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