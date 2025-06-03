Şaibeli CHP kurultayı iddianamesi tamam: Kılıçdaroğlu mağdur İmamoğlu şüpheli!

CHP’yi karıştıran kurultayda şaibe iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı. Bugüne kadar 123 kişi ifade verdi, gizli tanık ise olmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mahkemeye sunduğu iddianamede Kılıçdaroğlu “mağdur”, İmamoğlu ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38’inci Olağan Kurultay’da “delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Ankara’daki ilgili mahkemeye sunuldu. Yargı kulislerinde, mahkemenin iddianameyi bu hafta içinde kabul edebileceği ifade ediliyor.
İLETİŞİMLER İDDİANAMEYE GİRECEK
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 51 kişinin
1 Ağustos 2023-1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki iletişim trafiği ve baz istasyonu bilgileri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı yazıldı. Bu verilerin, maddi delil olarak dosyada yer alması bekleniyor.
123 KİŞİ DİNLENİLDİ GİZLİ TANIK YOK
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 123 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden 9’u milletvekili sıfatıyla, 40’ı tanık olarak, kalanlar ise şüpheli olarak adli makamlara ifade verdi. Soruşturma kapsamında herhangi bir gizli tanık ifadesi yer almadı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kurultay sürecinde usulsüz para transferlerine karıştığı öne sürülen veya bu süreçte doğrudan sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlığı da tamamlandı. Bu fezlekeler TBMM’ye sunularak yasama dokunulmazlığı süreci başlatılacak.