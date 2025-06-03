Şaibeli CHP kurultayı iddianamesi tamam: Kılıçdaroğlu mağdur İmamoğlu şüpheli!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38’inci Olağan Kurultay’da “delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Ankara’daki ilgili mahkemeye sunuldu. Yargı kulislerinde, mahkemenin iddianameyi bu hafta içinde kabul edebileceği ifade ediliyor.

1 Ağustos 2023-1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki iletişim trafiği ve baz istasyonu bilgileri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı yazıldı. Bu verilerin, maddi delil olarak dosyada yer alması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 123 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden 9’u milletvekili sıfatıyla, 40’ı tanık olarak, kalanlar ise şüpheli olarak adli makamlara ifade verdi. Soruşturma kapsamında herhangi bir gizli tanık ifadesi yer almadı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kurultay sürecinde usulsüz para transferlerine karıştığı öne sürülen veya bu süreçte doğrudan sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlığı da tamamlandı. Bu fezlekeler TBMM’ye sunularak yasama dokunulmazlığı süreci başlatılacak.