CHP fanatizmi Özdil'e bunu bile dedirtti: Çöpçü olmaya hazırım

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan binlerce belediye personeli 29 Mayıs’ta greve çıktı.

Grevle birlikte özellikle temizlik ve ulaşım alanında ciddi aksamalar yaşandı. Kentin en işlek bölgelerinden Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da toplanamayan çöpler birikerek hem görüntü kirliliğine hem de yoğun kokuya neden oldu.