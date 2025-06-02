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CHP fanatizmi Özdil'e bunu bile dedirtti: Çöpçü olmaya hazırım

CHP fanatizmi Özdil'e bunu bile dedirtti: Çöpçü olmaya hazırım

11:402/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yılmaz Özdil
Yılmaz Özdil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık 'çöp çukur çamur' diyerek eleştirdiği CHP'li belediyelerde krizin yeni adresi İzmir oldu. Belediyeye toz kondurmayan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, İzmir'de greve giden temizlik işçileri nedeniyle biriken çöpleri temizlemeye gönüllü olduğunu söyledi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan binlerce belediye personeli 29 Mayıs’ta greve çıktı.


İzmir çöp kente dönüştü


Grevle birlikte özellikle temizlik ve ulaşım alanında ciddi aksamalar yaşandı. Kentin en işlek bölgelerinden Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da toplanamayan çöpler birikerek hem görüntü kirliliğine hem de yoğun kokuya neden oldu.



Kent sakinlerinin yanı sıra turistler de oluşan tablo karşısında rahatsızlıklarını dile getirirken, çevre esnafı, müşteri kayıpları nedeniyle ekonomik zarara uğradıklarını ifade ederek belediyeye tepki gösterdi.



Özdil: Biz toplayalım


Sendikalı işçilerin grevini "İzmirlileri tehdit" olarak yorumlayan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımında, belediyeye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, geri adım atılmaması gerektiğini savundu:


Biz İzmiriz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz… Başkan Cemil Tugay, belediye otobüsüne şoför lazımsa direksiyona biz geçelim, temizlik işçisi eksikse biz çöpçü olalım, itfaiyeciler işe gelmiyorsa varsın yansın şehrimiz, lütfen geri adım atma, İzmirlileri tehdit eden, emekçiyi sömüren sarı sendikayı söküp atalım.



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