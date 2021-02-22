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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: Sözde eğitim bakan yardımcısı yakalandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D’nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Deaş'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.
Deaş'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya ve Ankara’da operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D’ın verdiği bilgiler doğrultusunda örgüt adına operasyonlara katıldığı tespit edilen 9 şüpheli, Sakarya’nın Karasu ilçesinde gizlendikleri evde gözaltına alındı.

Aynı operasyon kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu bilgisine ulaşılan 2 şüpheli de Ankara’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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