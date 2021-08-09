Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileriyle buluşuyor

İslam İktisadı ve Finans lisans programında alınan eğitim ile mevcut katılım finans uygulamalarının geliştirilmesi ve piyasa ile politika yapıcılarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen ve yeni sektörlerle genişleyen İslam iktisadı ilgililere çeşitli alanlarda kariyer ve istihdam olanakları sağlamaktadır. Katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı, tasarrufa dayalı finans gibi sektörler yanında akademik kariyer imkanları da bölümü cazip hale getirmektedir. Örneğin; bölüm mezunları katılım sigortacılığı sektöründe zorunlu olan sertifika eğitim ve sınavlarından muaf tutulmaktadır. Ayrıca katılım sigortacılığı yönetmeliğine göre ilgili şirketlerin bu alandan mezun kişileri istihdam etmesine ilişkin şartlar bulunmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu Olacaklar

REKLAM

İslam İktisadı ve Finans bölümünden mezun olanlar Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının istihdam alanlarına da doğal olarak sahip olacaktır. Bu bölüm mezunları tüm kamu ve uzmanlık sınavlarında Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları olarak sınavlara başvurma hakkına sahip olacaktır.

Devlet Üniversiteleri Arasında İlk

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan İslam İktisadı ve Finans Bölümü bu yıl ilk öğrencilerine kapılarını aralıyor. Devlet üniversiteleri arasında ilk ve tek olan Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans bölümü için 2021 YKS tercih kılavuzuna göre 40 öğrenci alınacağı belirtilmektedir. Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alınacağı belirtilen bölüm, öğrencilerine çeşitli imkanlar sunuyor.

REKLAM

4 Yıl Boyunca Burs Desteği

Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Lisans Bölümü, alanında yetkin ve nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi’ndeki İslam İktisadı ve Finans Bölümüne ilk beş tercihinde yer veren en başarılı on öğrenciye sektör desteğiyle 4 yıl boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlanacaktır.

Çift Diploma İmkanı

Çift anadal programı ile öğrenciler, iki farklı bölümden diploma alma imkanına sahip olmaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

• Farklı alanlarda eğitim alıp farklı bakış açıları kazanabilir,

• Eğitimlerinden sonraki çalışma hayatına daha donanımlı bir şekilde atılabilir,

REKLAM

• Günümüzde başarının önemli bir parçası olan iletişim ağının güçlenmesini sağlayabilir. İslam İktisadı ve Finans Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesindeki Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri bölümlerinde; İşletme Fakültesindeki İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde ve İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümünde çift anadal yapma imkanına sahiptir. İlgili bölümlerle ÇAP noktasında intibak süreçleri tamamlanmıştır.

Disiplinlerarası bir Program

Günümüzde insanların karşılaştığı sosyal ve ekonomik problemler, çeşitli faktörlerin etkilediği girift bir yapıya sahiptir. Yerel, ulusal ve küresel olmak üzere dünyadaki problemlerin çok yönlü bir şekilde değerlendirip analiz edebilmesi elzem hale gelmiştir. Dolayısıyla bu farklı yönleri öngörebilen, öğrenilen becerileri gerçek yaşamda uygulayabilen ve en önemlisi geleceği tehdit eden sıkıntıları çözüp sürdürülebilirliği sağlamak isteyen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir dünyada sorunların kendi içindeki karmaşık yapısının ancak disiplinlerarası eğitim programlarıyla anlaşılabileceği ve aşılabileceği açıktır. İslam iktisadı ve Finans Bölümü sahip olduğu disiplinlerarası eğitim yaklaşımı ile öğrencilerini hem akademi hem de iş dünyasına nitelikli ve özgün bir şekilde hazırlamayı hedeflemektedir.

REKLAM







