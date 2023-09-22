Sakarya'da korkutan fabrika yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. İstanbul Valiliği yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir itfaiye erinin ise yaralandığını duyurdu.