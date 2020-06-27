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Gündem Sakaryada şaşkına çeviren olay Cemaat imam küstü, namazı kıraathane önünde kıldı
SAKARYA

Sakarya'da şaşkına çeviren olay: Cemaat imam küstü, namazı kıraathane önünde kıldı

Sakarya'da şaşkına çeviren olay: Cemaat imam küstü, namazı kıraathane önünde kıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan vatandaşlar, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camiye gitmeyeceklerini, namazları kıraathane önünde kılacaklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cemaat imam değişene kadar camiye gitmeyeceğini söyledi.
Cemaat imam değişene kadar camiye gitmeyeceğini söyledi.

Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı.
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Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.
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Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
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Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.
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Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı <br> <br> Namaz önce Kur’an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.
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Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.
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Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin dışında dua etti.
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Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, “Çok heyecanlıyız, Allah’a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk” dedi.
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Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, “Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız” diye konuştu.
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Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı.
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Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı.
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Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı <br> <br> Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete ara verilen camiler salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camilerin 5 vakit toplu ibadete açılacağını duyurmasının ardından Bursa’da cemaat ile ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de kılındı.
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Bursa’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
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Camilerde camilerde sabah namazı kılındı: 3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Camilerde cemaatle sabah namazı kılındı: Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, cemaat sabah namazında camilere kavuştu. Üç ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.


İmam değişsin diye başvuru yaptılar

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.

Cemaatle ilk sabah namazı: Camiler üç ay sonra sabah namazı için cemaate kapılarını açtı
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Cemaatle ilk sabah namazı: Camiler üç ay sonra sabah namazı için cemaate kapılarını açtı

‘Öyle bir hocanın arkasında namaz kılmam'

Cami imamının kendilerine kötü davrandığını belirten Halil İbrahim Gül, "Ben cuma günü namaz kılmak için camiye gittim. Yanımda yaşlı bir arkadaş daha vardı, ona uygunsuz laflar etti. O yüzden ben o camiye gidip o hocanın arkasında namaz kılmam dedim. Bir daha da gitmiyorum zaten, hocanın buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

74 gün sonra camilerde cemaatle cuma
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı.
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Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı.
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Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu.
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Çamlıca Camiinde vatandaşlar cuma namazını kıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı.
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Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Siirt'te belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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74 gün sonra camilerde cemaatle cuma
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2,5 ay sonra cuma namazıyla toplu ibadete açıldı. Cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu.


  • Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, ‘Sabah namazında ne işin var?’ dedi bana. Ben de kendisine, ‘Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir’ dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Şükür kavuşturana: Bazı vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı
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Şükür kavuşturana: Bazı vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Müftüsü'nden cemaatle namaz açıklaması: Belki önümüzdeki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz
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İstanbul Müftüsü'nden cemaatle namaz açıklaması: Belki önümüzdeki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz


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