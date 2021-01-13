Gündem Sakaryada vahşet Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu
SAKARYA

Sakarya'da vahşet: Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları yapılan inceleme sonrasında insana ait olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler tarafından yeni bir çanta bulundu. Harekete geçen ekipler, çantayı incelemek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Derede bulunan çantanın içinden insana ait olduğu düşünülen et ve kemik parçaları bulundu.
Derede bulunan çantanın içinden insana ait olduğu düşünülen et ve kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

İHA
Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu.
  • Yapılan ilk incelemelerden sonra çanta içerisinde bulunan parçaların insana ait olduğu belirlendi. Parçalardan alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
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Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Aynı bölgede ikinci çanta bulundu

Öte yandan, insana ait olduğu öğrenilen et ve kemik parçalarının bulunduğu bölge Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatılırken ekipler arama çalışması sırasında yeni bir çanta daha buldu.

DHA
Bulunan et ve kemik parçaları yapılan inceleme sonrasında insana ait olduğu belirlendi.

Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı.

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Sakaryada vahşet

Sakarya'da vahşet

Bir çanta daha var: İçinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu.
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