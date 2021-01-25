Gündem Sakın aldanmayın Linke tıkladı 9 bin lirası uçtu
ADİYAMAN

Sakın aldanmayın: Linke tıkladı 9 bin lirası uçtu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisine gelen linki tıklayan Ş.Ö, 9 bin TL parasından oldu. Linki arkadaşlarının gönderdiğini düşündüğünü belirten talihsiz kadın, "Gelen mesajda pandemi destek programı nedeniyle linke tıklayanlara bin 500 lira geri ödemesiz para verileceği yazıyordu. Ben de arkadaşımdan geldiği için linke tıkladım başvurumu yaptım. bütün paran çekildi, şu an sadece 36 liram kaldı" dedi.

Haber Merkezi İHA
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Gölbaşı ilçe merkezinde yaşayan 1 çocuk annesi Ş.Ö., isimli kadına sosyal medya üzerinden mesaj geldi. Sahtekarların attığı linkin arkadaşından geldiğini düşünerek linki tıklayan Ş.Ö’nün banka hesap kartları dolandırıcılar tarafından boşaltılmaya başlanıldı.

Pandemi yardımı diye kandırıyorlar

Banka hesabında 9 bin TL bulunan ve tıkladığı link yüzünden sadece 36 TL parasının kaldığını dile getiren Ş.Ö., “Kız arkadaşımın sosyal medya hesabını çalmışlar benim haberim yoktu ve bana bir mesaj göndermişlerdi.
Gelen mesajda pandemi destek programı nedeniyle linke tıklayanlara bin 500 lira geri ödemesiz para verileceği yazıyordu. Ben de arkadaşımdan geldiği için linke tıkladım başvurumu yaptım. Birkaç gün sonra banka hesabıma baktığım zaman birikimim olan 9 bin TL’nin hesapta olmadığını gördüm." dedi.

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"Benim düştüğüm tuzağa düşmeyin"

Arkadaşlarının da hesabının çalındığını öğrenen mağdur kadın, "Arkadaşımı aradım. Kendisi bana hesabının çalındığını söyledi. Bende dolandırıldığımı anlayınca bankaya başvurdum. Kendi hesabımın ve paranın yattığı hesabın bloke edilmesini istedim. Banka bana olumsuz yanıt verdi. Tekrar tekrar başvuracağım bankaya hesabın bloke edilmesi için. Ben bana gelen mesaj yüzünden 9 bin TL paramdan oldum. Başkasının da benim düştüğüm tuzağa düşerek dolandırılmasını istemiyorum” diye konuştu.

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