Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı: 14 PKK'lı terörist etkisiz halde

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
SALDIRI GİRİŞİMLERİ KARŞILIKSIZ KALMADI
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!
Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/9pKwT1iU9C
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!