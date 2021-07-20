Saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bundan sonra geriye dönüş beklemesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 47. yılı münasebetiyle düzenlenen resmi geçit töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz mesajımızı veriyoruz. Haklıyız. Haklı olduğumuz için sonuna kadar savunacağız. Bunların hak ve özgürlükleri işlerine yaradığı kadar. Bizden kimse bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur' ifadelerini kullandı.



