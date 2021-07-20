Gündem Saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, son beş gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yurt içinde ve dışında göz açtırmıyor. Son beş gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Gelişmeyi, Twitter hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" notunu düştü.

MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı
GÜNDEM
MSB'den yürek ısıtan paylaşım: Mehmetçik görev yaptığı bölgedeki hayvanları da unutmadı
Abone Ol Google News
İnanılmaz koleksiyon

İnanılmaz koleksiyon

​70 ülkede izini sürdü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Aksada bayram namazı

Aksa'da bayram namazı

Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Beş günde 39 terörist

​Saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildiler.

Barış ve Özgürlük Kutlamaları töreninde konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan aşı olanlara seslendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta bayram mesajı.

​Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.

​'Hudut Kartalları' bayramda da sınır nöbetinde.

Bağdat'taki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Boğa firarda

Boğa firarda

Sahibinin elinden kaçtı kafeteryaya daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.