Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yurt içinde ve dışında göz açtırmıyor. Son beş gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi.
Gelişmeyi, Twitter hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" notunu düştü.
Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/AlFrRQosdX
Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/AlFrRQosdX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021