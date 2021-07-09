Gündem Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haber Merkezi DHA
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
GÜNDEM
Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kıyafet oyunu yapmışlar
FOTOĞRAF 25
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İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
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Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul’a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıklamıştı.
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Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.
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Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.
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Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, “Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu” dedi.
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Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kıyafet oyunu yapmışlar
İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.


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