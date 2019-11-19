Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 teröriste nokta operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5Ai9oRsxuo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 19 Kasım 2019