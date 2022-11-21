Saldırılar Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğine yönelik kaygıları artırıyor

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakınındaki son saldırılarda, IAEA'nın aktardığına göre bir düzineden fazla patlama meydana geldi.
AP'nin haberine göre, "Tesisteki kilit nükleer güvenlik sistemleri üzerinde doğrudan bir etki olmamasına rağmen, bombardıman tehlikeli bir şekilde onlara yaklaştı. Kilometrelerden değil, metrelerden bahsediyoruz” dedi IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi. Reuters'a göre Grossi, "Zaporijya Nükleer Santrali'ni kim bombalıyorsa, büyük riskler alıyor ve birçok insanın hayatıyla kumar oynuyor" şeklinde konuştu.