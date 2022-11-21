Gündem Saldırılar Ukraynadaki Zaporijya Nükleer Santralinin güvenliğine yönelik kaygıları artırıyor
POLİTİKA

Saldırılar Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğine yönelik kaygıları artırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralinde iki gün süren bombardımanın sahadaki potansiyel felaketle ilgili endişeleri artırmasının ardından teftişler yapmayı planladığını söyledi.

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Haber Merkezi AFP
Saldırılar Ukraynadaki Zaporijya Nükleer Santralinin güvenliğine yönelik kaygıları artırıyor​
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Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakınındaki son saldırılarda, IAEA'nın aktardığına göre bir düzineden fazla patlama meydana geldi.

AP'nin haberine göre, "Tesisteki kilit nükleer güvenlik sistemleri üzerinde doğrudan bir etki olmamasına rağmen, bombardıman tehlikeli bir şekilde onlara yaklaştı. Kilometrelerden değil, metrelerden bahsediyoruz” dedi IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi. Reuters'a göre Grossi, "Zaporijya Nükleer Santrali'ni kim bombalıyorsa, büyük riskler alıyor ve birçok insanın hayatıyla kumar oynuyor" şeklinde konuştu.

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