Salih Memişoğlu'nu 900 bin lirayı yeterli bulmadığı için öldürmüş

İstanbul Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişide ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra harekete geçen polis olayın Hayvanat Bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÖNCE YARDIM EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada önce Mustafa Ö.'nün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla oğulları Ensar Ö.(47), Bayram Ö.(40), ile akrabaları Satılmış G.(52), Mehmet G.'yi (51) gözaltına aldı.

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YAKALAMAYA GELEN POLİSLERİ İZLERKEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin uzaklaştığı yerde oturan akrabalarının evleri tek tek tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti. Hemen başlayan operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm tabanca ele geçirildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Mustafa Ö. suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün daha önce tesis içinde bazı işletmelerin işletmeciğini yaptığı ancak beklediği parayı kazanamayınca bu işletmeleri iade etmeye karar verdiği öğrenildi. Yapılan anlaşma ile işletmeciğini yaptığı yerlerden çıkma karşılığında 900 bin lira paraya anlaşan şüphelinin paranın son taksitini Ağustos 2020 tarihinde aldığı ve işyerinden ayrıldığı tespit edildi.

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DAHA FAZLA PARA İSTEMİŞ

Ancak daha sonra işletmenin kar etmeye başladığını gören şüpheli Mustafa Ö.'nün "Beni kandırdınız. Hakkımı yediniz." diyerek tekrar para istemeye başladığı, olay günü de bu konuda görüşeceğini söyleyerek Salih Memişoğlu'nun yanına geldiği öğrenildi. Şüpheli Mustafa Ö.'nün ifadesinde hocam diye hitap ettiği Salih Memişoğlu'ndan para istediğinde "Benim Allah'tan başka kimseye borcum yok. Anlaştık ve sen paranı aldın." cevabı üzerine sinirlendiğini ve tabancasını çıkararak rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ö. cinayet işlediği suçlamasıyla diğer şüpheliler ise yardım yataklık, suçun işlenmesine kolaylık gösterme iddiasıyla mahkemeye sevk edildiler.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER



Mustafa Ö. ve kaçmasına yardım eden 4 kişiyi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirildi.

FOTOĞRAF 23 Fatih Camii'ndeki cenazeye Salih Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yazar Abdurrahman Dilipak, Osman Gökçek ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Memişoğlu, Bağcılar, Kirazlı'da bulunan aile kabristanında defnedildi. Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, Cenab-ı hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun. dedi. Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz. ifadelerini kullandı. İstanbul Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö. ile ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı. Olayda, Salih Memişoğlu ve bir kişi daha öldü. . Silahlı saldırıda öldürülen 'ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde dün çıkan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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