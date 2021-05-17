Gündem Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştı Ekipler evinden aldı
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Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştı: Ekipler evinden aldı

İstanbul’da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek pencereden tabancayla havaya ateş açan maganda, o anları sosyal medyada paylaştı. “Magandalık desen var” notuyla paylaştığı anların tepki toplaması sonrası harekete geçen emniyet güçleri magandayı gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştı: Ekipler evinden aldı
Hakan E.’ya “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında dün Bahçelievler’de gece saatlerinde bir şahıs, pencereden tabancayla havaya ateş açtı. Ateş eden maganda o anları kaydettirip bir de “magandalık desen var” notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan şahsın Hakan E. olduğunu tespit etti.


“Magandalık desen var” notuyla paylaştı


Adresini belirleyen polis ekipleri, şahsı olayda kullandığı tabanca ve görüntülerdeki dürbünlü havalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Hakan E.’ya “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Havaya rastgele ateş açan maganda kamerada
OYNAT 00:23
Havaya rastgele ateş açan maganda kamerada
Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 maganda, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


İfadesinde Beşiktaş’ın şampiyon olmasından ötürü kutlama yapmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenilen şahıs pişman olduğunu belirtti. Emniyette işlemleri tamamlamam şahıs adliyeye sevk edildi.

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