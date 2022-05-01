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ANKARA

Şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmadı

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası şampiyonluk kutlamalarında sonuç verdi. Kampanya sayesinde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında ülke genelinde üç havaya ateş açma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay meydana gelmedi.

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Haber Merkezi İHA
Şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmadı
Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlaması.

İçişleri Bakanlığı, askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan, gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için “Mutluluğa Kurşun Sıkma” kampanyası başlatmıştı.

“Mutluluğa kurşun sıkılmadı”

Trabzonspor -Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları “Mutluluğa Kurşun Sıkma” afişleri ve kamu spotlarıyla farkıdanlık çalışmaları yürüttü.

  • Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında, İstanbul'da 2, Trabzon 1 olmak üzere 3 havaya ateş açılma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay da yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul’da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alınırken, meşale satan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Kampanya 81 ilde devam edecek

İçişleri Bakanlığının başlattığı “Mutluluğa Kurşun Sıkma” kampanyası ülke genelinde devam edecek. Spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda , silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması gerektiğini belirten “Mutluluğa kurşun sıkma” yazılı afişler ile vatandaşlar bilgilendirilecek.

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