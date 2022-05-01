Şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmadı

İçişleri Bakanlığı, askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan, gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için “Mutluluğa Kurşun Sıkma” kampanyası başlatmıştı.
“Mutluluğa kurşun sıkılmadı”
Trabzonspor -Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları “Mutluluğa Kurşun Sıkma” afişleri ve kamu spotlarıyla farkıdanlık çalışmaları yürüttü.
- Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında, İstanbul'da 2, Trabzon 1 olmak üzere 3 havaya ateş açılma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay da yaşanmadı.
Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul’da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alınırken, meşale satan 2 kişiye idari işlem uygulandı.
Kampanya 81 ilde devam edecek
İçişleri Bakanlığının başlattığı “Mutluluğa Kurşun Sıkma” kampanyası ülke genelinde devam edecek. Spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda , silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması gerektiğini belirten “Mutluluğa kurşun sıkma” yazılı afişler ile vatandaşlar bilgilendirilecek.