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SAMSUN

Samsun haberleri: Üç yaşındaki çocuğun ölümüne, yedi yaşındaki çocuğun yaralanmasına yol açan şahsa 38 yıl 5 ay hapis

Üç yaşındaki çocuğun ölümüne, yedi yaşındaki çocuğun yaralanmasına yol açan şahsa 38 yıl 5 ay hapis

Samsun'da bir kişiye düzenlenen silahlı saldırıda sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki çocuğun da yaralanmasına sebep olan şahıs mahkemece toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan 3 yıl sonra karar bağlanan davada E.Ü., kafasından vurulan ve hastanedeki 12 gün yaşam savaşı veren Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah'ı öldürmekten 25 yıl ceza aldı.

Haber Merkezi İHA
Sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından vurulmuştu.
Sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından vurulmuştu.

Olay, 17 Haziran 2017’de Samsun’un Canik ilçesi Bedediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Iraklı Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah 12 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili U. V.(28), A.K.(51), E.Ü.(25), Y.S.(26) ve R. C. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İHA
3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atalla hayatını kaybetti.
  • 3 yıl süren mahkeme karara bağlandı. E.Ü., Iraklı 3 yaşındaki çocuğu öldürmekten 25 yıl, 7 yaşındaki çocuğu yaralamaktan 8 yıl 3 ay, Ali K.’yi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA
E.Ü. toplam 38 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

U.V., Ali K.’yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay, R.C. de Ali K.’yi öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.S. ve A.K. ise beraat etti.

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