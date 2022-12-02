Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi

Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.

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