Samsun Valiliği'nden sosyal medyada deprem söylentisine açıklama

Sosyal medyada “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydı kısa sürede yayıldı. Samsun Valiliği, sosyal medya hesaplarından ses kaydına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: