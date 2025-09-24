Yeni Şafak
Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

15:2024/09/2025, Çarşamba
IHA
Olay yerine gelen 2 ambulans, yaralıları alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Samsun’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’daki kaza, Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi girişindeki viyadük altında saat 10.40’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde 55 AJY 265 plakalı Fiat Linea marka model otomobil ile 06 DK 5512 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Atakum
#Samsun
#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
