Siirt'te feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

10:3324/09/2025, Çarşamba
IHA
Kurtalan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kurtalan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 KG 0551 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Siirt
#şarampol
#kaza
