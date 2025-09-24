Yeni Şafak
Mersin’de yolcu otobüsü refüje girdi: 13 yaralı

Mersin’den Adana’ya giden 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.
Mersin’den Adana’ya giden 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpıp refüje giren yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) yolunda Yenice mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mersin’den Adana’ya giden 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



