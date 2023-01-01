Samsun'da 22 yıllık sıcaklık rekoru yenilendi: 24,2 derece

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi ile bu sene kış yüzü görmeyen Samsun’da yeni sıcaklık rekorları bir bir gelmeye başladı. En son 31 Ocak 2001’de kırılan ocak ayı sıcaklık rekoru 20 Ocak 2023’te yenilendi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi ile bu sene kış yüzü görmeyen Samsun’da yeni sıcaklık rekorları bir bir gelmeye başladı. En son 31 Ocak 2001’de kırılan ocak ayı sıcaklık rekoru 20 Ocak 2023’te yenilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü illere ait mevsim normalleri verililerine göre ocak ayı ortalama sıcaklığı 7,2 derece olacak gösterildi. Ortalama yağışlı gün sayısı da 11,8 gün olarak gösterilirken bu yıl ocak ayında hem yağış düşmedi hem de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 17 derece üstünde seyretti.25 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmasını tahmin eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının 25 Ocak Çarşamba gününe kadar 15 ile 20 derece arasında seyretmesini, 25 Ocak Çarşamba günü ise ‘çok bulutlu’ ve 11 derece olmasını tahmin ediyor.