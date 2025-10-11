Samsun'da baza başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Yeni Şafak
14:4711/10/2025, Cumartesi
AA
Samsun'un Atakum ilçesinde baza başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkametteki aramada, baza başlığına gizlenmiş 639 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 147 bin lira, 250 avro ve 900 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.B. (25), E.K. (31), V.D. (43) ve M.O. (42) emniyete götürüldü.






#Samsun
#uyuşturucu
#operasyon
