Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tokat’ta Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik ecza hap ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il merkezinde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 90 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen Y.P. isimli şahsı da yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 9 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi.

Toplam 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




